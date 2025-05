Roma, Referendum: domande per i “fuori sede” anche lunedì 5 maggio

Ci sarà tempo anche lunedì 5 maggio per chiedere di votare “fuori sede” a Roma per i referendum abrogativi dell’8 e il 9 giugno prossimi.

Info e dettagli

Infatti, tutti coloro che, pur residenti in Comuni siti al di fuori della Città Metropolitana di Roma Capitale, si trovano a Roma per motivi di studio, lavoro o cure mediche e, avendone i requisiti, intendono votare qui potranno presentare domanda per farlo anche il primo giorno della settimana prossima.

Questa decisione per venire incontro alle necessità e alle richieste dei cittadini – visto che il 4 maggio, termine originariamente fissato dall’Autorità di Governo per la presentazione della domanda, è un giorno festivo – e anche in ottemperanza a quanto contenuto nella circolare n°38/2025 del 2 maggio 2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

Si ricorda che per fare la richiesta di voto “fuori sede” occorre compilare il modulo disponibile sul portale di Roma Capitale (alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF1361922&pagina=4).

Foto di repertorio