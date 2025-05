Roma, raffica di arresti durante la giornata del Primo Maggio

In occasione del 1° maggio, i Carabinieri della Capitale hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio con pattuglie a piedi, in auto e moto e per vigilare sulla sicurezza stradale, per assicurare una serena permanenza ai tanti turisti e pellegrini, accolti a Roma e garantire sicurezza alle tante persone che sono giunte da tutt’Italia per assistere al concerto di piazza San Giovanni.

Gli arresti

Servizi di controllo sono stati svolti nei pressi e negli scali ferroviari e nelle stazioni della metropolitana, a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, nei principali luoghi di aggregazione dei giovani ma anche i luoghi di transito dei frequentatori dell’evento musicale.

Il bilancio delle attività dei carabinieri è di 20 persone arrestate, delle quali 8 sorprese in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, 6 per borseggio, 3 per resistenza, 3 perché all’atto del controllo sono risultati destinatari di ordinanza che dispone per loro l’arresto; sette persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica, 3 delle quali per droga, 2 aver tentato di borseggiare una turista, 1 uomo per ricettazione e 1 persona per spendita di monete falsificate.

Altre 12 persone, sorprese con dosi di droga per uso personale, sono state segnalate al Prefetto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.