Colleferro, i progetti europei con l’Associazione culturale “Assen e Ilia Pejkovi” e la Scuola Bulgara “AzBuki”

L’Associazione Culturale “Asen ed Ilia Peykovi” e la Scuola Bulgara “AzBuki” di Roma e Colleferro hanno recentemente avviato importanti progetti nell’ambito del programma europeo Erasmus+:

“Communication Skills for the Future” (Codice progetto: 2023-2-IT02-KA210-SCH-000183852)

“Green Schools” (Codice progetto: 2024-1-CY01-KA210-SCH-000256219)

Tali iniziative mirano a sviluppare competenze comunicative, cittadinanza attiva e consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni, favorendo la cooperazione internazionale e la valorizzazione dei valori europei. Ecco tutti i dettagli.

I dettagli sui progetti

L’Associazione Culturale “Assen e Ilia Pejkovi”, in stretta collaborazione con la Scuola Bulgara “AzBuki” di Roma e Colleferro, si conferma protagonista nello sviluppo dell’educazione europea e dell’inclusione culturale nel territorio di Colleferro.

Attraverso una partecipazione attiva a prestigiosi programmi Erasmus+, l’Associazione promuove valori fondamentali come la comunicazione efficace, la cittadinanza attiva e la sostenibilità ambientale, contribuendo allo sviluppo delle competenze chiave per i giovani cittadini europei.

Tra i principali progetti presentati ufficialmente alle scuole locali e alle associazioni culturali del territorio, si evidenziano:

• “Communication Skills for the Future” (Codice progetto: 2023-2-IT02-KA210-

SCH-000183852)

• “Green Schools” (Codice progetto: 2024-1-CY01-KA210-SCH-000256219)

Il progetto “Communication Skills for the Future” è dedicato allo sviluppo delle competenze comunicative, del public speaking, dell’intelligenza emotiva e della collaborazione interculturale, preparando gli studenti a navigare con successo in una società sempre più globale, dinamica e interconnessa.

Il progetto “Green Schools”, invece, si concentra sulla promozione dell’educazione ambientale, della responsabilità ecologica e dell’adozione di buone pratiche di sostenibilità all’interno delle scuole, con l’obiettivo di formare una nuova generazione più attenta e rispettosa dell’ambiente.

Le attività di presentazione e promozione dei progetti si sono svolte in un clima di entusiasmo, apertura e collaborazione, confermando l’importanza di un lavoro di rete tra scuole, enti culturali e istituzioni locali.

Questo impegno congiunto testimonia l’importanza di creare sinergie capaci di promuovere una cultura dell’inclusione, della solidarietà e del rispetto delle diversità, principi fondamentali dell’identità europea contemporanea.

L’Associazione “Assen ed Ilia Pejkovi” e la Scuola Bulgara “AzBuki” desiderano esprimere la loro più sincera gratitudine al Comune di Colleferro, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutti coloro che hanno sostenuto con entusiasmo e convinzione questi progetti educativi e culturali.

Con convinzione, l’Associazione e la Scuola riaffermano il loro impegno a favore di un’educazione innovativa, sostenibile e profondamente europea, capace di offrire ai giovani strumenti concreti per costruire un futuro migliore, più solidale e integrato.