Roma. Lavori lungo il Grande Raccordo Anulare, in località Mezzocamino

Anas (Gruppo FS Italiane) comunica l’avvio dei lavori per l’installazione di barriere antirumore lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare (GRA), nel tratto compreso tra il km 56,000 e il km 58,300 tra l’uscita 27 “Ostia – Casal Palocco e l’uscita 28 “Vitinia – Acilia”.

I dettagli sui lavori

L’intervento, finalizzato alla mitigazione acustica in un’area caratterizzata da elevati volumi di traffico e sensibilità residenziale, rientra tra le opere previste per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (Intervento 279 del DPCM 11/06/2024).

Al fine di garantire la massima sicurezza per gli utenti della strada e per il personale impegnato nei lavori, le attività di cantierizzazione preliminari comporteranno, nelle notti tra lunedì 5 e mercoledì 7 maggio (dalle ore 22:00 alle ore 6:00), la parzializzazione della carreggiata esterna nel tratto indicato e la chiusura temporanea di entrambe le rampe dell’uscita 28 Vitinia – Acilia, sempre in carreggiata esterna.

Il cantiere, ultimate le operazioni preliminari, interesserà la sola corsia di emergenza non provocando ulteriori restringimenti.

A partire dal 5 maggio e fino al termine dei lavori, il limite di velocità nel tratto interessato del Raccordo sarà ridotto a 70 km/h, in conformità con le disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

I lavori, dall’importo di circa 11 milioni di euro, avranno una durata di 520 giorni.

Foto di repertorio