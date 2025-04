Roma, maxi blitz antidroga: 35 arresti negli ultimi giorni

Roma – Un fiume di droga e di denaro illecito è quanto recuperato e sequestrato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, nell’ultima settimana, hanno eseguito una serie di blitz nel centro storico e nelle periferie della Capitale, arrestando 35 persone, tutte gravemente indiziate per reati inerenti alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni, sono stati sequestrati complessivamente circa 6 kg di sostanze stupefacenti di ogni tipo – cocaina, cocaina rosa, crack, eroina, ketamina, metanfetamine, hashish e marijuana – e oltre 17.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

NUOVO SALARIO – SEQUESTRATI PANETTI DI HASHISH E 1 KG DI COCAINA

In particolare, in via Monte Bianco, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato un 33enne albanese, senza occupazione e con precedenti, notato in atteggiamento sospetto mentre si disfaceva di un involucro, poi recuperato, che conteneva alcune dosi di cocaina. I Carabinieri hanno quindi approfondito gli accertamenti eseguendo una perquisizione nella sua abitazione, poco distante, rinvenendo e sequestrando 4 panetti di hashish del peso complessivo di 420 g e numerosi involucri in cellophane contenenti in totale oltre 1 kg di cocaina e 1.910 euro.

QUARTICCIOLO – CRACK NEL TOMBINO

In zona Quarticciolo, invece, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini di origini rom, di 19 e 30 anni, entrambi con precedenti, sorpresi ad occultare dosi di stupefacente in un tombino in via Ascoli Satriano. I militari hanno recuperato un sacchetto contenente 180 dosi di cocaina e 388 dosi di crack.

Anche nel quartiere Quarticciolo, un giovane, 19enne tunisino, è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste a disfarsi di un involucro, gettandolo però in un’aiuola adiacente la carreggiata. Recuperate e sequestrate 12 dosi di cocaina insieme a 320 euro che aveva in tasca, i Carabinieri lo hanno arrestato.

In località Dragona, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Ostia Antica hanno arrestato un 23enne romano trovato in possesso di 200 g di hashish e 200 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di circa 20 kg di rame di dubbia provenienza che è stato sequestrato. Il 23enne è stato quindi anche denunciato per ricettazione.

CIRCO MASSIMO – SEQUESTRATA COCAINA ROSA A DUE DONNE

In via dei Cerchi, centro storico, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno notato tre giovani a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno cambiato repentinamente direzione di marcia e hanno deciso di seguirle, fermandole poco dopo in via di San Gregorio. Le ragazze, cittadine colombiane di età compresa tra i 18 e 21 anni, ad esito di perquisizione, sono state trovate in possesso di 4 dosi di cocaina rosa, 455 euro e 105 dollari, contenuti in diverse pochette, che avevano tentato di occultare. A casa delle ragazze, i Carabinieri hanno rinvenuto altre dosi della stessa droga e materiale per il taglio.

BATTISTINI

In manette è finito anche un 32enne del Senegal sorpreso, in serata, a cedere dosi di hashish, per un peso complessivo di 25 g, ad uno studente nei pressi della fermata metropolitana “Battistini”. I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo lo hanno bloccato e trovato in possesso di 725 g di hashish in panetti e 2.270 euro, provento dello spaccio.

CENTOCELLE – 2 KG DI HASHISH

Nel quartiere Centocelle, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 26enne del Marocco notato a bordo di un’auto unitamente ad un altro giovane che non ha ottemperato all’alt imposto e, abbandonato il veicolo, si è dato alla fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento, i militari lo hanno raggiunto e bloccato. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrate 2 kg di hashish occultati sotto il sedile lato passeggero. Nelle tasche del fermato sono stati trovati 600 euro, ritenuti provento di attività illecita. Nell’auto sono stati trovati anche effetti e documenti personali riconducibili all’altro giovane, anche lui cittadino del Marocco, che i Carabinieri stanno ricercando.

PONTE MILVIO – SUPERMARKET DELLA DROGA

I Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio, inoltre, hanno arrestato un 38enne romano che, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 105 g di ketamina, 41 g di cocaina, 150 g di marijuana e 9 piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri. Rinvenuta e sequestrata anche una serra indoor e materiale idoneo alla coltivazione e confezionamento. L’uomo è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni poiché trovato in possesso, illecitamente, di 2 coltelli e una carabina calibro 177/4,5 mm.

TOR VERGATA – DROGA NEL BARATTOLO DALLA FINESTRA

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 20enne romano che ad esito di accertamenti e di perquisizione domiciliare in via Ribera, è stato sorpreso nel tentativo di disfarsi di un barattolo gettandolo dalla finestra dell’abitazione, immediatamente recuperato, che nascondeva 57 g di hashish. Sequestrati anche 815 euro e materiale per il taglio e il peso della droga.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.