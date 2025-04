Centro Nuoto Colleferro – Il Comitato Regionale CONI Lazio, guidato dal Presidente Alessandro Cochi, ha ufficializzato la nomina dell’Avv. Emanuele De Vita come nuovo Delegato Provinciale CONI per Frosinone. Una scelta che valorizza competenza, passione e profonda conoscenza del territorio.

Emanuele De Vita nominato Delegato Provinciale CONI di Frosinone per il quadriennio olimpico: la notizia diramata dal Centro Nuoto Colleferro

Figura di primo piano dello sport locale, De Vita ha alle spalle un lungo percorso iniziato come atleta, proseguito come tecnico e oggi consolidato nel ruolo di dirigente. Attualmente è Consigliere del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto (FIN), dove dal 2020 lavora per far crescere il movimento sportivo.

Nel suo nuovo incarico, rappresenterà il CONI nella provincia di Frosinone, coordinando le attività delle associazioni sportive dilettantistiche, promuovendo i valori olimpici e incentivando la pratica sportiva in tutte le sue forme. Un ruolo strategico, che mira a rafforzare il legame tra il territorio e il sistema sportivo nazionale.

“Ringrazio sinceramente il Presidente Alessandro Cochi e tutto il Comitato Regionale CONI Lazio per la fiducia che mi hanno accordato – ha dichiarato De Vita –. È per me un onore e una grande responsabilità poter rappresentare il CONI nella mia provincia. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza per sostenere le nostre società, promuovere i valori dello sport e rafforzare il legame con il territorio.”

Il Presidente Regionale Cochi ha sottolineato:

“La scelta si è basata su un’attenta analisi della competenza ed esperienza sul campo dei candidati, con l’obiettivo di unire rinnovamento e continuità. Sono cinque dirigenti di spessore, in piena sintonia con il nostro progetto. Con loro, la Giunta e il Consiglio, costruiremo un piano condiviso per rilanciare l’attività sportiva sui territori, che rappresentano il cuore pulsante del nostro Comitato.”

La nomina prevede inoltre il coordinamento dei Fiduciari locali, fondamentali per il dialogo con le associazioni e le istituzioni del territorio. Un lavoro che punta a consolidare la rete sportiva provinciale e a valorizzare ogni realtà, piccola o grande, che ogni giorno contribuisce alla crescita dello sport.