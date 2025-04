Alatri – Caos durante l’incontro di calcio tra la Polisportiva Tecchiena e il Cisterna Calcio: raid durante la partita, feriti quattro Carabinieri.

Alatri, rissa durante la partita: feriti quattro Carabinieri, ecco cosa sarebbe successo

Stando ad una prima ricostruzione di quanto avvenuto, alcune persone, con volto travisato e armate di bastoni, hanno tentato di accedere allo stadio, per aggredire i tifosi della squadra pontina durante l’incontro di calcio tra la Polisportiva Tecchiena e il Cisterna Calcio.

Necessario l’intervento dei Carabinieri, che hanno dovuto respingere i malintenzionati, i quali si sono poi dileguati nelle campagne limitrofi. Quattro dei militari intervenuti hanno riportato delle lesioni e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Non sarebbe stato segnalato nessun altro ferito. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto e per risalire all’identità degli autori dell’incursione. Potrebbero seguire quindi aggiornamenti.

Foto di repertorio