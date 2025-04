I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato due 16enni, gravemente indiziati del reato di ricettazione, tentato furto, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Pomezia, tentano un furto su un’auto rubata: arrestati due 16enni, la vicenda

Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo notturni, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile in transito in via dei Castelli Romani (Pomezia), hanno notato nel senso opposto di marcia, una macchina, oggetto di furto, con targhe modificate, con due persone a bordo e incappucciate, che alla vista dei militari si sono date alla fuga.

Ragion per cui, ne è nato un inseguimento, terminato solo quando i due, hanno abbandonato il veicolo, per poi proseguire la fuga a piedi, ma dopo poco sono stati raggiunti e bloccati dai militari.

Perquisita l’auto, utilizzata per la fuga, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato pietre di grandi dimensioni e delle pinze utilizzate solitamente per furti agli esercizi commerciali.

Gli immediati accertamenti, hanno permesso di appurare che gli stessi, poco prima, avevano tentato un furto presso un noto bar in via dei Castelli Romani.

Per questo motivo, i due 16enni sono stati arrestati e accompagnati presso il centro di prima accoglienza di Roma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.