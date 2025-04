La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 23.50 della tarda serata di ieri, 25 aprile 2025, le Squadre 22/A di Pomezia, 11/A dell’Eur e 32/A Nemi con al seguito 2 autobotti, il carro Schiuma ed il Funzionario di Turno per un incendio che ha coinvolto un trasformatore con all’interno circa 70.000 lt di olio, a servizio della Centrale Elettrica in via della Selvotta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto in particolare sul raffreddamento delle pareti di contenimento dell’invaso per evitare sversamenti, ma data la complessità del sito si cerca di tenere sotto controllo l’incendio.

Sul posto i Tecnici dell’Azienda elettrica e le Forze dell’Ordine. Non sè stata resa nota la natura dell’incendio: potrebbero seguire, quindi, aggiornamenti sulla vicenda.