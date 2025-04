A1, tragico incidente ad Anagni: morta una donna nella notte

A1 – Incidente mortale in autostrada all’altezza di Anagni, in provincia di Frosinone, questa notte: deceduta una donna di 67 anni; coinvolti un tir, un pullman ed un’automobile.

A1, incidente mortale ad Anagni tra un tir, un pullman e un’auto: deceduta una donna di 67 anni, residente a Frosinone

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, intorno alla mezzanotte di oggi, 26 aprile 2025, una donna di 67 anni, residente a Frosinone, è deceduta in seguito ad un brutto incidente avvenuto sull’A1, all’altezza di Anagni.

Nel sinistro, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimasti coinvolti un tir, un’auto e un pullman. Altre due persone sarebbero rimaste gravemente ferite, ma non risulterebbero in pericolo di vita.

Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e i tecnici di Autostrade per l’Italia. Chiuso per quasi tutta la notte il tratto stradale interessato dall’incidente.

Foto di repertorio