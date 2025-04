Per i cinque referendum abrogativi dell’8 e il 9 giugno sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che – per motivi di studio, lavoro o cure mediche – si trovino per un periodo di almeno tre mesi (all’interno del quale ricada la data delle consultazioni) in un Comune di una Provincia diversa da quella dove si trova il proprio Comune di residenza.

Referendum 8-9 giugno: come votare a Roma se si è fuori sede. La domanda deve essere presentata entro il 4 maggio

Per poter esercitare il diritto di voto fuori sede a Roma è necessario presentare una domanda alla Direzione dei Servizi Elettorali di Roma Capitale entro domenica 4 maggio 2025.

Per fare la richiesta occorre compilare il modulo disponibile sul portale di Roma Capitale (alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF1361922&pagina=4) e allegare inoltre:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

copia della tessera elettorale personale;

copia della certificazione o di altra documentazione che attesti la condizione di elettore fuori sede per motivazioni di studio, lavoro o cure mediche; le motivazioni possono essere anche autocertificate.

La domanda poi può essere presentata:

online, tramite i Servizi Online del Portale di Roma Capitale (collegandosi alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF1371682 e cliccando sul bottone “Accedi al Servizio”. Verrà richiesto l’accesso tramite Spid e poi si aprirà una schermata del sito di Roma Capitale nella quale si dovrà cliccare sul bottone “Procedi al servizio selezionato”);

via e-mail all’indirizzo procedure.elettorali@comune.roma.it;

via PEC all’indirizzo procedure.elettorali@pec.comune.roma.it;

personalmente o tramite delega a persona di fiducia all’Ufficio Elettorale – via Luigi Petroselli n. 50.

Gli elettori che saranno autorizzati a votare fuori sede – previa acquisizione d’ufficio del possesso del diritto di elettorato attivo da parte del Comune di residenza – riceveranno da Roma Capitale un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare, entro martedì 3 giugno 2025.

Foto di repertorio