Cosa fare a Roma? Tutti gli eventi da oggi fino all’8 maggio

Un’offerta culturale varia e articolata, che spazia dall’antico al contemporaneo, quella proposta da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per conoscere o riscoprire lo straordinario patrimonio storico artistico della città.

Tutti gli eventi a Roma

A partire dalle iniziative legate all’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, tutte gratuite, in programma nei musei e sul territorio.

Venerdì 25 aprile alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 e 17.00, nello scenario di Villa Torlonia, un ciclo di visite ai Bunker e rifugi antiaerei situati sotto il Casino Nobile immergerà i visitatori nelle due strutture sotterranee realizzate durante la Seconda guerra mondiale, riaperte al pubblico lo scorso anno con un nuovo allestimento multimediale. Sabato 26 aprile alle 16.00 è la volta dell’antico ghetto con la sua storia, dal 1555 al 1960. Infine, domenica 27 aprile alle 11.00, si parte da Porta San Paolo, a piazzale Ostiense, per rievocare l’anno dell’occupazione nazista di Roma. Il programma delle attività: https://www.museiincomuneroma.it/it/didattica/80-anniversario-della-liberazione; https://www.sovraintendenzaroma.it/content/80%C2%B0-anniversario-della-liberazione.

Diverse le attività di approfondimento sulle mostre temporanee ospitate nelle sedi museali capitoline.

Alla retrospettiva su Franco Fontana, in corso presso gli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, è dedicata la visita con interprete LIS di sabato 26 aprile alle 16.00. Prima grande esposizione monografica del fotografo modenese di fama internazionale, la mostra è un viaggio tra colori vivaci e forti contrasti, originale cifra stilistica che contraddistingue il linguaggio dell’artista. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo a tariffazione vigente, ingresso gratuito per persone con disabilità e un loro accompagnatore. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 16 partecipanti. https://www.arapacis.it/it/didattica/franco-fontana-retrospective-visita-alla-mostra-3

Due eventi nell’ambito della mostra Frigidaire, la più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo, originale mix di satira, politica, pittura, fumetto e fotografia, si terranno al Museo di Roma in Trastevere dove il progetto espositivo è in corso. Martedì 29 aprile alle 17.30 proiezione del docufilm I quaranta anni di Frigidaire di Alessandra Attiani e Massimo Saccares, che sarà presente insieme a Vincenzo Sparagna, direttore di Frigidaire e curatore della mostra, Pablo Echaurren e ad altre firme della rivista (https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/i-quaranta-anni-di-frigidaire). Stessa ora, giovedì 8 maggio, per la proiezione del lungometraggio Bassifondi di Francesco Pividori in arte Trash Secco, presentato dallo scrittore Peppe Fiore insieme agli autori e disegnatori di Frigidaire (https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/bassifondi). Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è libero, nella sola Sala Multimediale sede degli incontri, fino a un massimo di 70 posti disponibili.

E inoltre, il 4 maggio, torna il consueto appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche. Saranno visitabili gratuitamente il Circo Massimo (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9.00-19.15, ultimo ingresso alle 18.15) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), e inoltre il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.00). Allestito all’interno dell’Ex palestra GIL nel Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti dalle 7.00 alle 20.00, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4), il museo custodisce i frammenti superstiti di una grande planimetria di Roma incisa su marmo tra il 203 e il 211 d.C., tra le più rare e importanti testimonianze della città antica.

Porte aperte nei Musei civici, dove si potranno ammirare gratuitamente le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee. Non rientrano nella gratuità le mostre I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione a Villa Caffarelli, Musei Capitolini, Franco Fontana. Retrospective, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, e le due esposizioni allestite al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Roma Pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo e Amano Corpus Animae, visitabili con biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card).

Fanno eccezione alla gratuità anche gli spettacoli al Planetario di Roma, fruibili a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card), la visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10.00-16.00, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50; www.circomaximoexperience.it), cui si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card), e le visite al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia. Anche in questo caso, si potrà partecipare alla visita con biglietto a tariffazione ordinaria (ingresso con biglietto ridotto con Roma MIC Card). Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti ad appuntamento). Info e acquisto biglietti:

https://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visita-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa-torlonia; https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/bunker-e-al-rifugio-antiaereo/3720

Numerose le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere attraverso visite, itinerari e incontri il patrimonio culturale della città.

Doppio appuntamento nell’ambito della terza edizione di Roma Racconta, il ciclo di conferenze rivolte a docenti, studenti universitari e a tutti i cittadini per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale. Martedì 29 aprile alle 16.30, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita l’incontro Il PNRR e il patrimonio culturale di Roma. L’Antiquarium del Celio. L’architetto per il restauro, con Federico Gigli (Sovrintendenza Capitolina). Massimo 60 partecipanti.

È invece a cura di Rosalia Raineri (Archivio Storico Capitolino) e Anna Balzarro (Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza) la conferenza Archivio Bosi: in memoria dei caduti nella difesa di Roma, settembre ’43. Il mestiere dell’archivista in programma giovedì 8 maggio alle 16.30 presso l’Archivio Storico Capitolino. Massimo 50 partecipanti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, nella sola area riservata alle conferenze, dopo aver ricevuto da parte dell’accoglienza un bollino identificativo. Prenotazione consigliata allo 060608.

Proseguono gli appuntamenti del ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card.

Un viaggio nella spiritualità e nella levigata bellezza delle sculture di Pietro Canonica, martedì 29 aprile alle 14.15, la visita con interprete LIS al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese alla scoperta delle opere di soggetto sacro esposte nella casa museo, dalla Cappella funeraria della famiglia Marsaglia alla Sala della Religione, dagli ambienti dell’appartamento privato dell’artista fino alla Sala VII, dove ci si soffermerà su alcuni ritratti di esponenti ecclesiastici del primo Novecento. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti.

https://www.museocanonica.it/it/didattica/amici-le-sculture-religiose-di-pietro-canonica-0

Due gli incontri in programma venerdì 2 maggio. Alle 11.30, al Museo di Roma in Trastevere, visita alla mostra Nicola Sansone. La fotografia come libertà, retrospettiva dedicata al reporter napoletano che, a partire dagli anni Cinquanta, ha segnato una stagione di grande fermento culturale del fotogiornalismo italiano. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti.

Alle 17.00, invece, uno speciale appuntamento al Museo di Roma a Palazzo Braschi per il finissage della mostra Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo con Ilaria Miarelli Mariani, curatrice del progetto espositivo che riunisce circa 130 opere di artiste attive in città dal Cinquecento fino alle soglie del Novecento. Attività gratuita con biglietto di ingresso alla mostra ridotto per i possessori di Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti.

Nell’ultimo fine settimana di apertura, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 maggio, la mostra sarà visitabile in via eccezionale con orario prolungato fino alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.00). https://www.museodiroma.it/it/mostra-evento/roma-pittrice-le-artiste-roma-tra-il-xvi-e-xix-secolo

Insieme ai curatori Emanuela Belfiore e Vincenzo Sparagna, martedì 6 maggio alle 16.00 al Museo di Roma in Trastevere la visita alla mostra Frigidaire ripercorre la storia della rivista d’arte attraverso le opere e i documenti esposti, che portano la firma, tra gli altri, di Andrea Pazienza, Filippo Scozzari, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore, Massimo Mattioli, Igort, Francesca Ghermandi, Massimo Giacòn, Jori, Lorenzo Mattotti. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti. https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-frigidaire-1

Tra opere d’arte di Guttuso, Schifano, Carlo Levi, Adriana Pincherle e molti altri, la visita alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere nel quale lo scrittore visse fino alla morte, getta una luce su Alberto Moravia e i suoi amici nel secondo Novecento attraverso la rete di relazioni intessute fin dagli anni Trenta con i grandi artisti del suo tempo. Appuntamento mercoledì 7 maggio alle 15.00. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti.

https://www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/amici-alberto-moravia-e-i-suoi-amici-nel-secondo-novecento-2

Il piccolo Museo del teatro Argentina è invece oggetto della visita che si terrà martedì 6 maggio alle 17.15, uno spazio di soli 100 mq ospitato nel sottotetto del teatro che custodisce una preziosa collezione tra dipinti, disegni, decorazioni, foto e costumi di scena. Appuntamento in Largo di Torre Argentina, 52. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-alla-scoperta-del-museo-del-teatro-argentina-5

Per il ciclo Archeologia in Comune, martedì 29 aprile alle 15.30, la visita Cantieri ai Fori. La Biblioteca del Foro di Traiano illustra le attività di scavo in corso nell’area archeologica. Un focus particolare sulla Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano, riportata in luce durante le demolizioni nel centro storico di Roma al tempo del Governatorato, in vista della futura apertura al pubblico come spazio espositivo. Appuntamento all’ingresso dei Fori Imperiali, accanto alla Colonna Traiana. Attività e ingresso gratuiti per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/cantieri-ai-fori-la-biblioteca-del-foro-di-traiano-0

Lunedì 5 maggio alle 11.30, appuntamento al Giardino dell’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti, per una passeggiata archeologica nel settore settentrionale del Rione Esquilino, affascinante sobborgo dell’Urbe che custodisce un tratto della prima cinta muraria della città e i resti di antiche opere idrauliche, tra cui una fontana monumentale. Attività e ingresso gratuiti con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/il-rione-esquilino-3

Visite, attività per tutta la famiglia, aperture straordinarie e itinerari, in italiano e in inglese, impreziosiscono l’agenda culturale capitolina nell’ambito della programmazione Speciale Giubileo 2025.

Roma, la città che accoglie: un laboratorio rivolto a tutti, dedicato alla progettazione della “città ideale”, accogliente e inclusiva, si terrà domenica 27 aprile alle 11.00 (in inglese) e alle 15.00 (in italiano) alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi, 24. Un’occasione per esplorare, tra le opere esposte, in particolare quelle che affrontano il tema della città e dei suoi abitanti attraverso l’originale sguardo degli artisti. Attività gratuita con pagamento del biglietto di ingresso al museo secondo tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 24 partecipanti a turno, tra adulti e bambine e bambini 8-12 anni.

https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/didattica/roma-la-citt-che-accoglie-alla-galleria-darte-moderna

Ancora nel segno dell’arte contemporanea, il Laboratorio multisensoriale esplorativo, in lingua inglese, attende i visitatori sabato 3 maggio alle 11.00 al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, un viaggio nell’ecosistema dell’incantevole Giardino del Lago e nella collezione pittorica custodita nel museo. Attività e ingresso gratuiti per tutti. Prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 26 partecipanti tra adulti e bambine e bambini dai 6 ai 10 anni.

https://www.museocarlobilotti.it/it/didattica/laboratorio-sensoriale-esplorativo-al-museo-carlo-bilotti-1

È rivolto agli adulti, ma adatto a tutti, il laboratorio creativo in lingua inglese Tra acqua e arte: il mio, il nostro paesaggio romano in programma lo stesso sabato 3 maggio alle 16.00 al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Soffermandosi su alcuni scorci significativi della città e dei dintorni laziali, con particolare attenzione al fiume Tevere, l’esperienza artistico-formativa consentirà di sperimentare il disegno dal vero attraverso le tecniche dell’acquerello e del pastello. Appuntamento nel cortile, di fronte alla biglietteria. Attività gratuita con pagamento del biglietto di ingresso a tariffazione vigente, prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 12 partecipanti.

http://museodiroma.it/it/didattica/tra-acqua-e-arte-il-mio-il-nostro-paesaggio-romano-1

Le Mura di Roma al centro di due attività in programma venerdì 25 aprile. Per il ciclo Viaggi nel passato, dalle 9.30 alle 13.30 con ultimo ingresso alle 13.00, i visitatori riceveranno informazioni e approfondimenti, in italiano e in inglese, sul sito archeologico delle Mura Aureliane di Via Campania. Appuntamento in via Campania, fronte civico 31. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. Massimo 10 persone in contemporanea (https://www.sovraintendenzaroma.it/content/viaggi-nel-passato-mura-aureliane-di-campania-0). Alle 15.00 (in inglese) e alle 16.00 (in italiano), per il ciclo Itinerari oltre i confini, una visita alle Mura Serviane illustra il tratto di mura compreso nell’area della Stazione Termini, dell’Esquilino e del Viminale, il cui recinto più antico è databile al VI sec. a.C. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608, per un massimo di 25 partecipanti a turno (https://www.sovraintendenzaroma.it/content/le-mura-di-roma-le-mura-serviane).

I Viaggi nel passato proseguono sabato 26 aprile, con una visita in italiano e in inglese al secentesco Fontanone dell’Acqua Paola al Gianicolo, realizzato per volontà di Paolo V Borghese. Per l’occasione sarà eccezionalmente aperto al pubblico il prezioso giardino retrostante. Il sito è visitabile dalle 9.30 alle 13.30 con ultimo ingresso alle 13.00. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. Accesso da via Garibaldi, 30. Massimo 25 persone in contemporanea.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/lacqua-roma-fontanone-dellacqua-paola-0

Altra apertura speciale, domenica 27 aprile dalle 9.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 13.00), per la Porta Magica di piazza Vittorio e i Trofei di Mario, monumentale struttura del 226 d.C. anticamente adibita alla distribuzione dell’acqua, con pillole di storia e approfondimenti in italiano e in inglese. Appuntamento all’ingresso del giardino Nicola Calipari, lato Via Carlo Alberto. Attività gratuita con biglietto di ingresso al sito a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. Massimo 25 persone in contemporanea. https://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/trofei_di_mario

Tra preziose architetture arboree, testimonianze artistico-monumentali e collezioni d’antichità, venerdì 2 maggio alle 15.00 (in inglese) e alle 16.00 (in italiano) un itinerario condurrà alla scoperta del settore orientale di Villa Pamphilj, da “giardino delle delizie” a inedito teatro di guerra durante l’esperienza della Repubblica Romana del 1849. Appuntamento all’ingresso della villa in largo 3 Giugno 1849. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti a turno.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/villa-pamphilj-estate-1849-da-giardino-delle-delizie-teatro-di-guerra-0

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Space Opera (venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile alle 10.00; martedì 29 aprile alle 16.00); Ritorno alla Stelle (venerdì 25 aprile alle 11.00 e alle 18.00; sabato 26 aprile alle 16.00; domenica 27 e mercoledì 30 aprile alle 18.00; martedì 29 aprile alle 17.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 25 e mercoledì 30 aprile alle 16.00; sabato 26 aprile alle 11.00 e alle 18.00; domenica 27 aprile alle 11.00 e alle 16.00); La Notte stellata (venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile alle 17.00); From Earth to the Universe (in inglese – martedì 29 aprile alle 18.00; mercoledì 30 aprile alle 17.00). Per i bambini e le famiglie, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it