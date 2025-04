Sulla A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli, per consentire l’esecuzione di lavori non derogabili di ripristino del piano viabile, all’altezza del km 616, è stato installato un cantiere in corrispondenza del quale attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano 2 km di coda.

I dettagli

Per garantire il completamento dell’intervento, a partire dalle 22:00 di questa sera, verranno intensificate le attività di cantiere con l’obiettivo di limitare l’impatto sui transiti, in numero minore in orario notturno.

Pertanto, in corrispondenza dei lavori, il traffico transiterà su una corsia fino alle 6:00 di domani venerdì 25 aprile.

Agli utenti in transito o che si metteranno in viaggio nel corso delle prossime ore, si consiglia di uscire ad Anagni e rientrare in A1 a Ferentino, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

