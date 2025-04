Colleferro – Sul palco gli IMPULSE, tribute band dei Pink Floyd: evento fuori abbonamento della stagione teatrale 2025.

Appuntamento a venerdì 2 maggio, alle ore 21:00, presso il Teatro Vittorio Veneto: ecco tutti i dettagli.

La passione per una band leggendaria e il desiderio di ricreare con cura maniacale le atmosfere che solo i Pink Floyd hanno saputo proporre al panorama musicale internazionale sono gli elementi che hanno dato vita agli IMPULSE, tribute band Pink Floyd romana nata nel 2008. In quasi 15 anni di attività, la band ha riproposto il repertorio Pink Floyd nelle più svariate situazioni: da show in live music club del livello di Stazione Birra o Crossroads, sino a piazze estive e teatri. Il repertorio degli IMPULSE spazia da esibizioni a tema, con serate dedicate ad album o live specifici, all’esecuzione di vere e proprie greatest hits.

EVENTO FUORI ABBONAMENTO: prezzi dei biglietti

BIGLIETTI:

intero: € 20,00 + € 2,00 dp

ridotto: € 17,00 + € 2,00 dp

galleria intera: € 18,00 + € 2,00 dp

galleria ridotta: € 15,00 + € 2,00 dp

ridotto under 30: € 10,00

