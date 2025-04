Cotral ha predisposto un piano straordinario per potenziare i collegamenti verso i principali nodi di scambio di Roma, al fine di agevolare l’afflusso dei fedeli provenienti dai capoluoghi di provincia e dai maggiori centri dell’area metropolitana che parteciperanno venerdì agli eventi previsti per il Giubileo degli adolescenti e sabato ai funerali del Papa.

Funerali Papa Francesco, la Cotral potenzia il servizio extraurbano: i dettagli

Le principali linee di collegamento saranno rafforzate con l’attivazione di corse straordinarie e autobus a disposizione in caso di necessità da e per i principali nodi esterni alla capitale nonché dai capolinea del quadrante est, come Monterotondo, Tivoli e Guidonia, e dai Castelli Romani, inclusi Albano, Velletri e Frascati. L’incremento dell’offerta prevede circa 2000 posti aggiuntivi, che andranno a integrare il servizio Cotral già potenziato a supporto degli eventi giubilari.

E’ previsto inoltre un potenziamento della linea Metromare nella fascia oraria dalle 7:30 alle 10 per garantire una maggiore affluenza di viaggiatori in un momento di alta domanda di servizio. A supporto delle linee ferroviarie Metromare e della tratta urbana della linea Roma – Civita Castellana – Viterbo sarà inoltre attivo il servizio bus sostitutivo per l’intera giornata.

Foto di repertorio