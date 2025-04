In carcere un 46enne di Torre Cajetani: ecco perché

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Fiuggi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di “revoca del decreto di sospensione dell’Ordine di Esecuzione per la carcerazione”, emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, nei confronti di un 46enne residente in provincia di Roma e già noto alle Forze di Polizia.

L’intervento dei Carabinieri

Nello specifico, i militari recatisi presso il suo domicilio a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, gli hanno notificato prima il provvedimento restrittivo e, successivamente, hanno provveduto ad associarlo presso la Casa Circondariale di Frosinone, come disposto dall’A.G. mandante.

In carcere, l’uomo dovrà espiare la pena residua di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre ad una multa di 800 euro per i reati di “rapina” e “tentata rapina” in concorso, commessi in Provincia di Pistoia nell’anno 2023.