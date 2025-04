Roma/Vaticano – Morte di Papa Francesco, task force della Polizia Locale: avviato tempestivamente piano di vigilanza con centinaia di pattuglie intorno a San Pietro. Per le due giornate del 25 e 26 aprile previsto dispiegamento di oltre 2000 agenti.

Morte Papa Francesco, la task force della Polizia Locale di Roma Capitale: i dettagli

È scattato tempestivamente, sin dalla mattinata di lunedì, il piano potenziato dei servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il Comando Generale di via della Consolazione, appresa la notizia ufficiale della scomparsa del Santo Padre, ha attuato le prime misure, predisposte appositamente per eventi di portata eccezionale, che hanno permesso un immediato rafforzamento delle attività di pattugliamento nell’area intorno alla Basilica di San Pietro, progressivamente estesi alle località circostanti.

In queste ore, nella zona interessata, sono centinaia i caschi bianchi impegnati nei servizi di viabilità e di sicurezza urbana, oltreché di supporto per le esigenze legate all’afflusso di tanti fedeli, anche in concorso con le altre forze di polizia, a cui si aggiungono ulteriori unità, in abiti civili, per il contrasto a fenomeni illegali e di abusivismo.

In occasione degli eventi in programma per le due giornate del 25 e del 26 aprile, il numero degli agenti in campo, secondo le previsioni attuali elaborate dal Comando del Corpo , è destinato a salire a più di 2mila unità.