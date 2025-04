Roma – ATAC potenzierà i propri servizi per tutta la settimana nel corso della quale si svolgeranno le celebrazioni per il Santo Padre. Per facilitare la mobilità verso la zona del Vaticano, ATAC ha già potenziato dalla giornata di ieri, lunedì 21 aprile, 17 linee di superficie. In particolare, le linee 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916.

Roma, servizi Atac potenziati per la scomparsa di Papa Francesco: ecco tutti i dettagli

Queste linee saranno rafforzate anche oggi, giornata di normale orario feriale, e per tutta la settimana aggiungendo ulteriori autobus sui percorsi. Ciò consentirà di intensificare gli spostamenti sulle direttrici verso la Santa Sede.

Sono stati rinforzati, inoltre, i presidi nelle stazioni metropolitane di Termini, San Giovanni e Ottaviano della metro A, dove si prevede si concentreranno molti degli arrivi previsti nella Capitale nei prossimi giorni. Da sabato saranno intensificati i presenziamenti anche nelle stazioni metropolitane di Cipro e Piramide e venerdì anche nella stazione metropolitana di Centocelle. ll dispositivo prevede l’utilizzo di una task force di oltre cento persone, fra assistenti alla clientela e addetti alla sicurezza, che si aggiungerà al personale già presente nelle stazioni.

Al tempo stesso l’azienda intensificherà la sua attività di informazione ai clienti, tramite pagine dedicate sul sito atac.roma.it e sui canali social aziendali.

A valle delle decisioni delle autorità, che dovranno determinare come organizzare i flussi, riordinando i percorsi viabilistici nei giorni delle celebrazioni per il Santo Padre, ATAC apporterà modifiche al proprio programma di esercizio, sempre con la finalità di garantire la massima partecipazione di fedeli e cittadini agli eventi previsti dalla Santa Sede. Si valuteranno quindi anche potenziamenti del servizio su metro A e B.

