Roma – Ieri, 21 aprile 2025, alle ore 15:00 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il salvataggio di una mucca caduta all’interno del Tevere con la squadra VF territoriale di Ostia, i Sommozzatori, con il supporto dell’elicottero VF Eli 140.

Mucca nel Tevere, intervengono i Vigili del Fuoco

Il bovino, una volta localizzato in zona Dragona, è stato poi recuperato in prossimità di via Sarnico ancora vivo e in buone condizioni di salute.