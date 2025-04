Alleanza Verdi e Sinistra Roma condivide la necessità, espressa chiaramente dai comitati locali, di fare chiarezza sull’iter del progetto dello stadio dell’AS Roma a Pietralata. Di seguito, la loro nota:

Riteniamo necessario e imprescindibile che qualsiasi valutazione del progetto definitivo possa essere compiuta solo ad avvenuta conclusione di tutte le verifiche in corso che ci risulta non siano ancora concluse o, addirittura, neanche iniziate.

Solo dopo, sarà possibile esaminare, da parte dell’Assemblea Capitolina, un eventuale progetto definitivo che contenga in modo chiaro le soluzioni individuate per rispondere alle numerose e severe prescrizioni previste dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 73 del 9 maggio 2023 che riconobbe il ‘pubblico interesse’ su un generico progetto di fattibilità. In particolare, Alleanza Verdi e Sinistra Roma sottolinea l’urgenza e la necessità che siano concluse le valutazioni ambientali e archeologiche: non si può procedere alla valutazione di un progetto definitivo in assenza del completamento delle indagini archeologiche preventive, indicate dalla Soprintendenza, e in mancanza del pronunciamento definitivo, da parte del tecnico agro-forestale nominato dal Dipartimento Ambiente, sull’esistenza dell’area boscata. È la stessa Deliberazione Capitolina n. 73/2023, al punto 2, a evidenziare chiaramente la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di verifica preventiva delle preesistenze archeologiche. Rileviamo, inoltre, che la Deliberazione 73 fu approvata in assenza di qualsiasi conoscenza o riferimento alla realizzazione dell’enorme complesso edilizio da parte di FS. È infatti noto solo ora che tra via dei Monti di Pietralata e la linea ferroviaria sorgerà un insediamento direzionale, commerciale e residenziale per oltre 280.000 mq di SUL. Questa futura presenza modifica completamente i pesi urbanistici sull’intero settore, coinvolgendo sia il IV che il II Municipio. Appare chiaro che il progetto dello Stadio, date le sue dimensioni e la sua localizzazione, dovrà ulteriormente essere oggetto di una discussione franca e aperta con la città e, in modo particolare, con il quartiere di Pietralata. È fondamentale affrontare con la massima trasparenza le preoccupazioni dei residenti, soprattutto in relazione all’impatto che l’opera avrebbe sulla loro vita quotidiana, con particolare attenzione al sistema viario e alla disponibilità di parcheggi. Le risultanze del Tavolo Tecnico sulla viabilità, previsto dalla D.A.C. n° 73/2023 ai punti 3 e 4, appaiono ad oggi mancanti, rendendo ancora più urgente un confronto serio e approfondito con il territorio.

Alleanza Verdi e Sinistra Roma vigilerà affinché l’iter procedurale sia pienamente rispettato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione Capitolina, e chiede la massima condivisione con la cittadinanza e la piena attuazione di tutte le verifiche necessarie prima di qualsiasi valutazione di un progetto che già mostra criticità importantissime, come quella relativa alla vicinanza ad una struttura ospedaliera e la cementificazione dell’unico spazio verde del quadrante.

Il coordinamento provinciale di AVS

FOTO DI REPERTORIO