Roma. Stanziati 1,5 milioni per il rinnovo dei voucher sportivi

Per il terzo anno consecutivo, la giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera per stanziare 1,5 milioni di euro da destinare ai voucher sportivi: 500 euro di bonus per agevolare la pratica sportiva dei romani.

I dettagli

La misura è rivolta a ragazzi da 5 a 16 anni con Isee da 8 mila a 40 mila euro. Per le persone con disabilità, invece, nessun limite o vincolo, né di età e né di reddito.

Con l’approvazione della delibera, si avvia a maggio la prima fase riservata all’accreditamento delle associazioni e delle strutture sportive che indicheranno le discipline e il numero dei corsi messi a disposizione. A giugno, poi, la seconda fase con le famiglie che tramite il portale dedicato potranno presentare domanda di accesso al voucher scegliendo tra i corsi proposti, divisi per disciplina e per Municipio.

Le dichiarazioni

“Rinnoviamo per il terzo anno consecutivo una delle misure più efficaci e concrete della nostra Amministrazione, un aiuto vero per le famiglie con Isee basso e una leva significativa per contrastare le diseguaglianze. Il voucher sportivo ha permesso a migliaia di ragazze e ragazzi, e a tante persone con disabilità, di accedere all’attività sportiva in modo gratuito o agevolato. Ringrazio l’Assessore Alessandro Onorato per aver creduto in questo strumento, perché lo sport, nell’idea di città che stiamo portando avanti, non deve essere un lusso per pochi, ma accessibile a tutti, senza distinzioni di reddito o di condizione”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Rispetto agli anni passati – sottolinea Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale – abbiamo voluto anticipare i tempi per venire incontro alle esigenze di tante famiglie, che già a fine anno scolastico potranno iscrivere i propri figli alle attività sportive per la stagione successiva. Siamo orgogliosi di questo provvedimento, diventato un modello anche per altre istituzioni che hanno adottato provvedimenti simili. In due anni abbiamo erogato il voucher sport ad oltre 10 mila ragazze e ragazzi romani. Tutte le 1.900 persone con disabilità che avevano richiesto il voucher lo hanno ottenuto in questo biennio. Il bonus sport è uno strumento preziosissimo perché, purtroppo, oggi il primo motivo per cui non si pratica sport è economico. Non parliamo solo di casi di emergenza sociale, ma anche di tante famiglie che magari hanno due stipendi, ma con due bambini non ce la fanno a permettere loro di fare sport. Noi vogliamo concretamente aiutare queste persone perché lo sport deve essere un diritto, non un privilegio di pochi”.

