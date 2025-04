Roma – In vista delle festività pasquali il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale ha predisposto un potenziamento dei controlli anti-abusivismo commerciale ed a contrasto dei fenomeni illegali e di insicurezza urbana, oltreché a tutela dei cittadini e dei tanti turisti e pellegrini in visita nella Capitale in questi giorni.

Gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale

Un piano di vigilanza che, in queste ore sta vedendo impegnate diverse pattuglie dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e I Gruppo, sia in uniforme e sia in abiti civili, nelle vie e piazze che registrano un maggior afflusso di visitatori.

A seguito di tale rafforzamento dei controlli, solo nell’ultima settimana, dal Colosseo al cosiddetto “Tridente”, area compresa tra fontana di Trevi, piazza di Spagna e Pantheon, da Esquilino alla zona della stazione Termini , oltre a San Pietro e aree limitrofe nel quartiere Prati, gli agenti hanno effettuato circa 10mila verifiche, nel corso delle quali sono state sottoposte a controllo più di 800 persone. Oltre 17mila gli articoli sequestrati, in quanto oggetto di vendita illegale a danno di cittadini e turisti, circa 300 gli accertamenti nei confronti di artisti di strada, saltafila e guide turistiche, con una cinquantina di illeciti registrati. Più di 70 i casi in cui è scattata la misura dell’ordine di allontanamento (Daspo).

Nessuno stop ai controlli nelle prossime giornate, con ulteriori unità che saranno impegnate a garantire la sicurezza sulle strade capitoline.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.