Roma – Catturata dai sentieri tortuosi di Villa Pamphilj ed immersa nel fascino barocco delle fontane e delle statue del parco, si è allontanata dalla figlia, non riuscendo più a tornare sui suoi passi.

La protagonista della vicenda a lieto fine è la signora Marina, una turista americana di origini russe, di 78 anni, in vacanza a Roma con la figlia Julia.

La vicenda

Lunedì mattina mamma e figlia avevano deciso di visitare il parco di Villa Pamphili per godersi una giornata all’insegna della natura e della storia di uno dei meravigliosi scorci della Capitale.

Ad un tratto, però, è bastato che la mamma uscisse per pochi minuti dal campo visivo della figlia perché l’anziana donna sparisse nel nulla.

In preda alla disperazione, Julia si è messa subito alla ricerca di Marina. Ad aiutarla sono stati gli agenti delle Nibbio – le Volanti motomontate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – che, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno notato la donna sbracciare nel tentativo di attirare la loro attenzione.

Quando i poliziotti in moto si sono avvicinati, la donna, visibilmente agitata, ha raccontato loro che era alla ricerca della mamma da più di due ore, manifestando loro tutta la sua preoccupazione per quanto potesse esserle successo, anche perché l’anziana non era in grado di comprendere la lingua italiana.

Così i poliziotti, dopo aver chiamato in ausilio un altro equipaggio Nibbio, si sono divisi le zone di ricerca dell’area ed hanno messo al setaccio il vasto “polmone” verde alla ricerca dell’anziana signora.

Quando, finalmente, all’altezza di Via di Porta San Pancrazio, hanno intravisto una donna le cui sembianze corrispondevano alla descrizione fornita dalla figlia, le si sono avvicinati e, vedendola disorientata, si sono subito prodigati per tranquillizzarla.

Quando Julia ha sentito dalla loro voce dei poliziotti che la mamma Marina era al sicuro, è esplosa in un pianto di gioia.

Il suo sorriso, colmo di gratitudine, è immortalato in uno scatto con i suoi angeli “centauri” in divisa.