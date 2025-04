Roma. In auto con tre valigie piene di medicinali, anche scaduti: denunciata una coppia

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno denunciato una coppia – un uomo e una donna, entrambi 35enni e con precedenti specifici – gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di ricettazione, detenzione di medicinali imperfetti, detenzione di medicinali importati senza autorizzazione e esercizio abusivo di professione.

I dettagli sull’intervento dei Carabinieri

Lo scorso pomeriggio, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno fermato gli indagati a bordo di un’autovettura in transito in via Livorno e, insospettiti dall’eccessivo nervosismo della coppia, hanno deciso di approfondire le verifiche e di eseguire una perquisizione.

L’ispezione del veicolo in uso all’uomo ha permesso di rinvenire tre valigie contenenti medicinali, anche scaduti, nonché fiale e flaconi riconducibili verosimilmente all’attività abusiva di medicina estetica eseguita dalla donna.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto e hanno inviato un’informativa all’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.