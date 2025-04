Roma. Carta d’identità elettronica: open day al Municipio I

Roma – Nuovo Open Day dedicato alla carta d’identità elettronica (Cie) nella giornata di sabato 19 aprile con l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio I.

I dettagli

In occasione delle festività pasquali il servizio nel prossimo fine settimana sarà limitato alla sola giornata di sabato e gli sportelli degli ex Punti Informativi Turistici e del punto di rilascio di Via Petroselli 52 resteranno chiusi, come sempre in questa occasione.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9.00 di venerdì 18 aprile fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.



ORARIO E INDIRIZZO DEGLI SPORTELLI DEL MUNICIPIO I, SABATO 19 APRILE

Municipio I: la sede di via Petroselli 50 sarà aperta dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di repertorio