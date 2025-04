È ad Artena uno dei migliori saloni d’Italia secondo la piattaforma Treatwell, realtà prestigiosa per i servizi di bellezza, acconciatura e barberia.

Artena, Roy Giò Style tra i migliori saloni d’Italia: per la terza volta si aggiudica il premio “Top Rated”

Si trova a pochi passi dall’ex Granaio Borghese e da piazza Padre Ginepro Cocchi: è Roy Giò Style di Roberto Latini, da 8 anni una certezza per tante persone del territorio. E a confermalo sono gli stessi clienti con le loro recensioni sulla piattaforma, che attraverso una serie di parametri monitora la qualità dei servizi offerti dai saloni.

Per la terza volta consecutiva il salone di Artena arriva in top rated grazie a un team di professionisti e professioniste che assicurano cura, ricerca per i prodotti e attenzione per il cliente.

Le dichiarazioni

“Questo riconoscimento è prima di tutto una dimostrazione di fiducia da parte di chi viene qui per trascorrere un momento dedicato alla cura di se stessi e alla proprio benessere. Ogni giorno cerchiamo di capire come migliorare nei servizi che offriamo, e Treatwell ci offre l’opportunità di crescere con i consigli e le recensioni di centinaia di persone. Non sono solo clienti, per noi è una comunità che ci arricchisce”, racconta Roberto Latini, titolare e fondatore di Roy Giò Style.

Classe 1987, Roberto è oggi alla guida di un’eccellenza del territorio e punto di riferimento per avere la propria parte di benessere e cura.

Foto nella galleria sottostante: