Truffa e gioco d’azzardo nel centro storico di Roma: denunciate 16 persone

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, con il supporto dei militari della Compagnia Speciale, hanno svolto una serie di controlli straordinari nel centro storico della Capitale, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I dettagli

In particolare, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia e della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno intensificato i controlli nelle aree a maggiore afflusso turistico – via del Corso, Fori Imperiali, Fontana di Trevi e Pincio – denunciando in totale 16 persone alla Procura della Repubblica. Gli indiziati, tutti stranieri, sono gravemente indiziati del reato di truffa aggravata, perpetrata ai danni di ignari turisti, attraverso il cosiddetto gioco delle “Tre Campanelle”.

Le indagini hanno permesso di accertare che gli stessi agivano in gruppi composti da 3 o 4 persone, con ruoli ben definiti: un croupier, alcuni finti scommettitori che simulavano vincite per attrarre le vittime, e vedette incaricate di vigilare sull’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. I militari, conoscendo ormai bene questi “giochetti delle vincite facili”, li hanno colti in flagranza, procedendo al sequestro di tappetini, campanelle, palline di spugna e di oltre 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. A loro carico è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e sono state elevate sanzioni amministrative pari a 100 euro ciascuno.

Nel corso delle stesse attività, i Carabinieri hanno inoltre sanzionato amministrativamente un cittadino giapponese, sorpreso a esercitare abusivamente l’attività di guida turistica all’interno del Colosseo, privo della necessaria abilitazione.

Infine, tre persone sono state sanzionate per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi dei Fori Imperiali. Anche in questo caso, è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore ed effettuata una sanzione amministrativa di 100 euro.