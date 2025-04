Olevano Romano, inaugurato lo spazio incontro “Willy” presso l’istituto Cartesio

A Olevano Romano il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna ha partecipato alla Cerimonia di Inaugurazione dello Spazio incontro “Willy”, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Cartesio”, assieme al Sindaco Umberto Quaresima, al Dirigente Scolastico Gianfranco Trombetta e a Domenico Alfieri, Sindaco di Paliano.

Olevano Romano, l’inaugurazione dello spazio incontro Willy presso l’istituto “Cartesio

Willy Monteiro, che oggi avrebbe solo 26 anni, è divenuto un simbolo per tutti coloro che vogliono vivere e costruire una società diversa, fondata sulla tolleranza, il rispetto, la condivisione e la solidarietà. I ragazzi e le ragazze devono poter costruire un futuro che ponga basi solide per leggere la realtà, di per sé complessa, dove le diversità siano ricchezze e spunti, dove l’ascolto e la solidarietà non manchino, in nessun contesto.

Città Metropolitana e le comunità territoriali, a partire dal comune di Colleferro, sostengono in ogni modo l’evoluzione e la crescita di società più coese, partendo anche dalla rigenerazione fisica e dalla nascita di nuovi spazi pubblici, dove sia possibile l’incontro tra intelligenze e sensibilità diverse, con la ricchezza che solo i ragazzi possono portare, da cui possano nascere comunità coese e fondate su tolleranza e giustizia, forti strumenti contro violenze e discriminazioni.