Roma – È stato individuato poche ore dopo i fatti, il responsabile dell’investimento di una donna, italiana di 56 anni, avvenuto nella mattinata del 14 aprile scorso, intorno alle ore 6.00, in via delle Medaglie d’Oro, all’altezza di via Mario Romagnoli.

Roma, investe una donna e fugge: pirata della strada rintracciato dopo poche ore. Le indagini

L’uomo, bordo una Volkswagen Golf, dopo aver travolto la signora e urtato un altro veicolo, si è dato alla fuga, lasciando a terra, gravemente ferita, la cittadina.

Immediato il lavoro investigativo delle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenute sul posto per i rilievi.

Gli agenti, dopo aver proceduto ad un’accurata analisi del luogo dei fatti e raccolto tutti gli elementi utili per risalire al mezzo coinvolto e al suo conducente, comprese alcune testimonianze, sono riusciti in brevissimo tempo a rintracciare il responsabile, uomo italiano di 30 anni che è stato denunciato per fuga, omissione di soccorso nonché per lesioni personali aggravate in quanto, sottoposto agli esami tossicologi presso l’ospedale, il conducente dell’auto è risultato positivo.

In corso ulteriori accertamenti per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. La donna investita, trasportata in codice rosso all’ospedale Gemelli, è attualmente ricoverata in ospedale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.