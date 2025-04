Nella giornata di martedì 15 aprile, si è svolta un’importante operazione di controllo straordinario del territorio, organizzata dal nuovo Dirigente del Commissariato di Colleferro, dott. Antonio Mazza.

L’iniziativa, disposta dal Questore di Roma, come da ordinanza, ha coinvolto i comuni di Valmontone, Labico, Artena e Colleferro con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica attraverso una costante attività di prevenzione e presenza della Polizia di Stato.

Controlli straordinari nel territorio: multe e sequestri tra Artena, Colleferro, Labico e Valmontone. I dettagli

Le operazioni, svolte in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno portato all’istituzione di ben 14 posti di controllo. Durante i controlli sono state identificate 217 persone e verificate 109 autovetture.

Diversi i risultati conseguiti nel corso del servizio, svoltosi nel pomeriggio. Sono state elevate tre sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo pari a 2.329 euro. È stata ritirata una patente di guida e disposto un fermo amministrativo di 90 giorni per un veicolo che circolava ripetutamente senza aver effettuato la revisione obbligatoria, nonostante il mezzo fosse già stato sospeso dalla circolazione;

L’attività investigativa ha inoltre condotto alla segnalazione al Prefetto di Roma di tre persone per uso personale di sostanze stupefacenti, con il conseguente sequestro di 3,6 grammi di hashish.

Questa operazione straordinaria rappresenta un ulteriore passo avanti nel garantire maggiore sicurezza ai cittadini, riducendo la percezione di insicurezza nei territori interessati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.