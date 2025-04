Roma Sud, chiuso il tratto GRA-Torrenova verso la A1

Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 16, alle 6:00 di giovedì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Torrenova, verso la A1 Milano-Napoli.

Info e dettagli

In alternativa, chi proviene dal G.R.A., potrà percorrere la viabilità ordinaria e immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud attraverso lo svincolo di Torrenova, per proseguire poi in direzione della A1.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Tuscolana ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle 18:00 di oggi, mercoledì 16 aprile e fino alla riapertura dell’area di servizio.

