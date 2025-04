Nuovo tentativo di truffa, tramite e-mail, a nome del Ministero della Salute: ecco cosa c’è da sapere.

“Rimborso disponibile dal SSN”: attezione alla nuova truffa! Ecco tutto quello che c’è da sapere

“Attenzione: tentativo di truffa in corso

Stanno circolando false email a nome del Ministero della Salute che promettono rimborsi economici.

Non si tratta di comunicazioni ufficiali.

Vi invitiamo a non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio.

Il Ministero della Salute ha già segnalato il caso ai Carabinieri NAS”, è quanto pubblicato sui social del Ministero della Salute.

Foto da Facebook