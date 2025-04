Un’esibizione da ricordare quella delle atlete dell’ASD Majorettes Baton Twirlers, che tornano dai Campionati Nazionali con medaglie importanti e ottime prospettive di qualificazione agli Europei di categoria.

Straordinaria performance delle Majorettes Baton Twirlers ai Campionati Italiani, sognando gli Europei

Le giovani majorettes ciociare hanno preso parte alla 7ª edizione del Campionato Italiano Majorette – Sport ANBIMA / MWF, andato in scena al PalaCarrara di Pistoia lo scorso 12 e 13 aprile. Alla loro terza partecipazione consecutiva, le Baton Twirlers sono state ancora una volta le uniche rappresentanti della provincia di Frosinone.

Hanno saputo distinguersi per la loro eccellente preparazione tecnica, frutto di mesi di duro lavoro e allenamenti costanti, che hanno rafforzato la coesione del gruppo e alimentato una passione travolgente. Le esibizioni, curate nei minimi dettagli dalle esperte allenatrici Sara e Mara Gesuale, hanno incantato il pubblico con spettacolari lanci, sincronismi perfetti e momenti di grande raffinatezza artistica.

Cinque le categorie in cui le atlete del Frusinate hanno scelto di competere, sfidando le migliori squadre d’Italia davanti a un palazzetto gremito, vibrante di entusiasmo e tensione positiva. Sabato ha visto protagoniste le Junior Benedetta Belli, Greta De Magistris, Sofia Meryen Genovesi, Sofia Lisi, Chiara Savone ed Emma Velocci nella categoria Mini Formation Mix, con un’elettrizzante coreografia su “Bamboleo” che ha unito l’utilizzo di Baton flag e Pom Pon. Le stesse ragazze sono poi scese in pista per la categoria Mini Formation Baton flag, danzando sulle note di “Mamma mia”. A seguire, Sara Reali ha gareggiato con grande energia nella categoria Solo Pom Pon Senior, mentre il trio Junior formato da Benedetta Belli, Sofia Meryen Genovesi e Sofia Lisi ha infiammato il pubblico con la spumeggiante “Footloose”. La giornata di domenica ha visto infine brillare il duo composto da Anastasia Genovesi e Marica Savo nella categoria Duo-Trio Pom Pon Cadet: travestite da simpatici clown, hanno conquistato tutti con una coreografia ispirata al mondo del circo.

L’atmosfera si è fatta ancora più intensa durante le premiazioni, tra applausi, emozioni e lacrime di gioia. Le Majorettes Baton Twirlers hanno infatti conquistato tre piazzamenti sul podio: secondo posto nella categoria Mini Formation Mix Junior, e due terzi posti rispettivamente nelle categorie Mini Formation Baton flag Junior e Duo-Trio Pom Pon Cadet.

Piene di orgoglio e commozione le parole delle trainers: “Questo risultato è il frutto di impegno, sacrificio e passione, e va ben oltre il valore della medaglia. È la prova di quanto queste ragazze siano cresciute, come atlete e come gruppo. Un ringraziamento speciale va a tutti i genitori e collaboratori per il continuo sostegno alle ragazze e alle attività della associazione, all’amministrazione comunale di Boville Ernica e al gestore della palestra che ci mettono a disposizione la struttura comunale per i nostri allenamenti.”