10eLotto, doppietta da 100mila euro in provincia di Frosinone

Il 10eLotto sorride al Lazio: doppietta da 100mila euro in provincia di Frosinone!

La dea bendata bacia la provincia di Frosinone: doppietta da 100mila euro a Rocca d’Arce, centrati due 9 Oro

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone, centrati due “9” Oro da 50mila euro l’uno in via S.Lucia.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio anno.

Foto di repertorio