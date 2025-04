Nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale e mantenere alta l’attenzione sul fronte della sicurezza della circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il supporto dei militari del N.A.S., dei Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma, nonché da un’unità cinofila antidroga hanno eseguito numerosi controlli nei vari comuni di competenza.

I controlli

La mirata attività preventiva eseguita dai militari ha riguardato i locali pubblici del centro colleferrino, luoghi di aggregazione di giovani, e anche le principali arterie stradali al fine di evitare incidenti stradali.

Alla specifica attività di controllo hanno preso parte le “gazzelle” del pronto intervento del Nucleo Radiomobile di Colleferro e quelle della Stazione di Colleferro, Artena, Valmontone, Segni e Montelanico, nonché il personale specializzato dei Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma nonché del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di sei persone alla Procura della Repubblica di Velletri, e altre quattro invece sono state segnalate alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I militari del Norm della Compagnia di Colleferro, ieri pomeriggio, hanno sottoposto a controllo un’utilitaria con a bordo tre persone del posto, tutti in possesso di una modica quantità di hashish, il cui conducente, oltre al ritiro della patente e alla segnalazione alla Prefettura quale assuntore, è stato anche denunciato poiché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti finalizzati a stabilire l’eventuale alterazione da assunzione di stupefacenti.

Poche ore più tardi, la stessa sorte è toccata ad un altro giovane di Valmontone che nel corso dei controlli alla circolazione stradale è risultato positivo all’assunzione di stupefacenti.

Ieri mattina, a finire nel mirino dei militari del Norm di Colleferro sono stati due uomini, sorpresi nel centro colleferrino a bordo di un’utilitaria con della merce oggetto di furto, asportata precedentemente dall’interno di un centro commerciale della zona. Per entrambi i romeni è scattata la denuncia per ricettazione in concorso, mentre il conducente del veicolo è stato segnalato in Prefettura con il conseguente ritiro della patente di guida per esser stato trovato in possesso di piccolo quantitativo di hashish.

Ieri sera, i militari della Stazione Carabinieri di Segni con il supporto dei colleghi del NIL di Roma hanno ispezionato due attività commerciali. L’esito del controllo è stato di due denunce, una nei confronti di un 51enne di Arnara (FR), per il mancato rispetto delle misure di emergenza previste nel piano di emergenza ed evacuazione, l’altra nei confronti di un 44enne di Segni per aver installato un impianto di videosorveglianza sui luoghi di lavoro in assenza di accordo sindacale e autorizzazione alla competente direzione territoriale.

Poche ore più tardi, i Carabinieri del Norm di Colleferro con il supporto dei colleghi Carabinieri del NAS di Roma hanno ispezionato due attività, un Mini Market di Colleferro il cui titolare è stato sanzionato per carenze igienico sanitarie e mancata attuazione delle procedure HACCP nonché per aver detenuto 20 kg alimenti privi delle prescritte indicazioni obbligatorie (tracciabilità). Al titolare è stata comminata una sanzione di 2.000 euro.

Successivamente i militari hanno ispezionato un’attività di Valmontone ove sono state riscontrate inadeguatezze strutturali oggetto di un termine di prescrittivo di adeguamento con segnalazione all’ASL competente. Nella circostanza il cane antidroga “Boris”, del Nucleo Cinofili di Roma, ha consentito di rinvenire all’esterno della medesima attività, nei pressi di un cassonetto per i rifiuti, un borsello con 18 dosi di cocaina sequestrate penalmente a carico di ignoti.

Nel corso del servizio preventivo straordinario, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 111 persone, controllato 73 veicoli e 4 esercizi commerciali, eseguito 7 perquisizioni, sequestrato un’autovettura e ritirato 1 patente di guida elevando sanzioni ai sensi del nuovo Codice della Strada – per un importo complessivo di oltre 1.000 euro – nei confronti degli automobilisti indisciplinati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.