Roma – Incidente mortale in zona Torrino: deceduto un ragazzo di soli 26 anni.

Roma, si schianta contro un albero al Torrino: morto un 26enne. Indagini in corso, ecco una prima ricostruzione dei fatti

Stando alle prime informazioni del caso, un ragazzo di 26 anni è morto dopo essersi schiantato, per cause ancora da accertare, con la sua auto contro un albero. Il sinistro è avvenuto intorno a mezzanotte e, al momento, non risultano essere coinvolti altri veicoli.

Nulla da fare per il giovane, nonostante l’immediato intervento del personale sanitario del 118. Sul posto anche le Forze dell’Ordine che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio