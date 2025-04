A1, incidente tra due mezzi pesanti e tre auto: traffico in tilt tra Ferentino e Colleferro

Poco prima delle ore 11:00, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ferentino e Colleferro verso Roma, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 603, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, di cui uno si è ribaltato disperdendo il carico sulla carreggiata, e tre autovetture.

A1, carambola tra diversi mezzi tra Ferentino e Colleferro: la situazione in diretta

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Al momento, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Roma. Inoltre, si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli.

Agli utenti in A1 provenienti da Napoli e diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Ferentino, si consiglia di percorrere la SR214 direzione Sora, prendere la SP34 direzione Ferentino, seguire la SS6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Anagni in direzione Roma.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

