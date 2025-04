Primavera a Roma: tutti gli eventi nella Capitale da domani

Roma – Due settimane di cultura diffusa. Un ricco programma di eventi promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e curati dalle istituzioni culturali cittadine.

Un mosaico ricco di appuntamenti anima la primavera romana con incontri, festival, mostre, concerti e spettacoli per tutte e tutti. Dall’11 al 24 aprile la Capitale ospita numerose iniziative rivolte a ogni fascia della cittadinanza abbracciando l’intero territorio, dal Centro Storico ai quartieri più periferici che si animano di eventi e proposte culturali.

Da Piazza Navona a Ostia, da Trastevere a Tor Bella Monaca, un programma pensato per coinvolgere un pubblico di ogni età, trasformando Roma in un palcoscenico di arte, storia e nuove visioni. A seguire una selezione dei principali appuntamenti.

Prosegue il ricco cartellone musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, proporrà una serie di interessanti concerti dedicati a un pubblico di tutte le età.

In Sala Santa Cecilia, dall’11 al 14 aprile, il Direttore Musicale Daniel Harding sarà alle prese con le Scene dal Faust di Goethe di Robert Schumann per il quale dirigerà il Coro, le Voci Bianche e l’Orchestra dell’istituzione ceciliana. Un’intensa lettura in musica di una delle più celebri opere dello scrittore tedesco che vedrà impegnato un cast vocale d’eccezione, con Christian Gerhaher a dare voce al personaggio di Faust. Orari: venerdì ore 20.30; sabato ore 18; domenica ore 19.30.

Per le piccole ascoltatrici e i piccoli ascoltatori dai 6 ai 10 anni, nell’ambito della rassegna Tutti a Santa Cecilia, il 13 e 14 aprile in Sala Coro sono in programma cinque appuntamenti del laboratorio ritmico DrumWorld. Un viaggio nel fantastico mondo delle percussioni in cui grandi e piccini potranno esprimere il proprio senso ritmico, grazie alla guida di un Maestro. Orari: domenica ore 11, ore 12.30 e ore 15.30; lunedì ore 10 e ore 11.30.

Sempre in Sala Santa Cecilia, il 16 aprile alle 20.30, il direttore Teodor Currentzis tornerà a dirigere la sua compagnia Utopia Orchestra. Dopo il trionfo della scorsa stagione, Currentzis proporrà il Concerto per pianoforte n. 2 di Brahms e la Sinfonia n. 4 di Mahler. Ad accompagnarlo sul palco, il pianista Alexandre Kantorow e la soprano Regula Mühlemann.

Per tutti gli appuntamenti, biglietti online su www.ticketone.it.

È ricca l’offerta teatrale che vedrà protagonisti i teatri della città.

Tra le proposte dei TiC – Teatri in Comune, si segnala al Teatro Villa Pamphilj l’evento del 17 aprile alle 17. Radio Frammenti, la radio itinerante ideata e curata da Maria Genovese, che da anni attraversa il panorama artistico e culturale italiano, farà tappa a Locus Amoenus, la rassegna teatrale under 35 curata da Benedetta Margheriti e Veronica Toscanelli. L’incontro sarà un’occasione per le compagnie Spartenza Teatro, Compagnia Fang-ta e quelcheresta teatro di raccontare la genesi dei loro progetti e il processo creativo che anima i loro spettacoli. L’obiettivo principale è aprire un dialogo costruttivo sulle dinamiche del lavoro artistico e creare una rete solida tra le realtà emergenti del panorama romano. Il pomeriggio sarà aperto al pubblico e a operatrici e operatori del settore, offrendo un’opportunità unica per conoscere da vicino nuove espressioni teatrali e favorire la nascita di nuove collaborazioni. Ingresso gratuito.

Dal 17 al 19 aprile alle 21, il Teatro di Tor Bella Monaca porta in scena una favola irrequieta ma fiduciosa la cui protagonista è un’adulta-bambina ancora curiosa e indagatrice di realtà ambivalenti: si tratta dello spettacolo Alice da grande. Ci si sposta al Teatro del Lido di Ostia il 18 e 19 aprile, alle 19, dove Alt Academy Produzioni presenta Sempre fiori mai un fioraio, un sentito omaggio di Pino Strabioli all’indimenticabile Paolo Poli. Lo spettacolo ripercorrerà il pensiero anticonformista, l’irriverenza e la leggerezza di un artista geniale che ha segnato il Novecento. Strabioli guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la vita e le opere di Poli, ricordandone la naturalezza, la sfrontatezza e il talento che lo hanno reso una figura irripetibile nel panorama culturale italiano. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Per la programmazione della Fondazione Teatro di Roma, infine, il Teatro India e il Teatro Torlonia fino al 13 aprile saranno il palcoscenico del Festival Contemporaneo Futuro, alla sua V edizione, curato da Fabrizio Pallara: uno spazio d’arte dedicato alle nuove generazioni per esplorare il rapporto tra infanzia e futuro. Programma completo, dettagli e costi su www.teatrodiroma.net.

Dal palcoscenico ci si sposta nelle Biblioteche di Roma. La settimana si apre all’insegna dell’arte del graphic novel alla Biblioteca Raffaello che il 14 aprile alle 10.30 ospita l’evento Romics in Biblioteca. Nel corso dell’incontro si approfondirà la capacità di narrare attraverso le immagini con Roberto Grossi, autore de La Grande Rimozione (Coconino Press, 2024). Insieme all’editor Oscar Glioti e guidati dalla direttrice artistica del Romics, Sabrina Perucca, si approfondiranno le ispirazioni e le sfide dietro la creazione di questo potente racconto sul cambiamento climatico. Alla Casa delle Letterature, invece, il 16 aprile alle 18 è in programma la serata di premiazione della XIV edizione di Bookciak, Azione! Scappo dalla città. A svelare i tre libri vincitori di Bookciak legge 2025, evento curato da Gabriella Gallozzi che celebra il connubio tra letteratura e cinema, saranno Maria Grazia Calandrone, Gianluca Arcopinto e Marino Sinibaldi. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

La letteratura resta protagonista anche al Museo di Roma in Trastevere dove l’11 aprile alle 17, nell’ambito delle iniziative della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, è in calendario un nuovo appuntamento del ciclo Le parole delle scrittrici, rassegna che promuove la storia e la cultura delle donne attraverso la loro scrittura. La germanista, traduttrice e autrice Laura Bocci terrà una conferenza dal titolo Rosa Luxemburg. Erbario di prigionia: un’occasione per approfondire la figura di questa intellettuale e rivoluzionaria. L’attività, a ingresso gratuito, si svolgerà nella Sala Multimediale del museo. Prenotazione consigliata al numero 060608.

Si resta nell’ambito delle proposte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali.

In vista delle celebrazioni per il primo centenario del museo (1925-2025), la Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi ospita due imperdibili esposizioni, che saranno aperte al pubblico dall’11 aprile al 14 settembre. Il primo e il secondo piano ospiteranno la mostra Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, con diciannove opere inedite dalla Collezione De Lipsis Spallone. Il terzo piano sarà invece dedicato all’eclettico artista romano Nino Bertoletti (1889-1971), attraverso un’ampia selezione di dipinti, documenti e opere d’archivio, molte delle quali presentate per la prima volta. Un’occasione unica per immergersi nell’arte di due figure significative della cultura italiana.

Il Settecentesco Museo di Roma a Palazzo Braschi, inoltre, nel cuore della Roma Rinascimentale, ospita la più grande mostra europea dell’artista contemporaneo Yoshitaka Amano, che celebra i 50 anni di carriera del maestro giapponese. Sarà visitabile fino al 12 ottobre.

Il Planetario di Roma continua a offrire un ricco programma di spettacoli dedicati all’astronomia, pensati per un pubblico di ogni età. Per gli adulti, dall’11 al 24 aprile sono in cartellone: Ritorno alle Stelle, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, La notte stellata e Il cielo degli innamorati. Inoltre, il Planetario propone ulteriori opportunità di esplorare i corpi celesti e i misteri cosmici, con Space Opera, Una dorata cupola di stelle, Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra, From Earth to the Universe (in lingua inglese), Le meccaniche celesti e Quando cadono le stelle.

Il Planetario di Roma invita anche bambine, bambini e famiglie a prendere parte a un viaggio stellare con gli spettacoli di Gabriele Catanzaro che, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con Accade tra le stelle (12 e 20 aprile alle 12) e Vita da stella (18 aprile alle 12 e 20 aprile alle 16). Il 13 e 19 aprile alle ore 12 torna, infine, lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, in cui la sala si trasforma in una rampa di lancio verso il sistema solare e oltre.

Per maggiori dettagli su date e orari degli spettacoli e per l’acquisto dei biglietti: www.planetarioroma.it.

Per gli appassionati della Settima arte, a quarant’anni dalla sua scomparsa, la Casa del Cinema in Villa Borghese rende omaggio a Orson Welles con la rassegna W for Welles: otto capolavori, che lo vedono protagonista dietro e davanti la macchina da presa, ripercorreranno la straordinaria e avvincente carriera di questo artista visionario. In programma: il 18 aprile alle 18, F come falso, il testamento cinematografico di Welles, una riflessione acuta e ironica sulla natura della verità. Alle 20, seguirà Otello, presentato nella versione restaurata dalla CSC – Cineteca Nazionale e con dialoghi in italiano curati da Gian Gaspare Napolitano e supervisionati dallo stesso Orson Welles. Il 19 aprile alle 20.30 sarà la volta di Quarto potere, l’esordio alla regia di Welles che, a soli 25 anni, rivoluzionò il linguaggio cinematografico, firmando un’opera iconica e intramontabile. La rassegna si concluderà il 20 aprile alle 11 con La signora di Shanghai, noir ricco di sequenze memorabili. Un’occasione imperdibile per riscoprire la grandezza di un maestro che ha diretto leggende come Marlene Dietrich e Rita Hayworth. Biglietti online su www.boxol.it/casadelcinema.

Tutte le informazioni e gli altri appuntamenti promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale sono disponibili su www.culture.roma.it, sui canali FB e IG @cultureroma, X culture_roma e con #CultureRoma.