Roma, continui furti e borseggi: altri 16 arresti

Nel corso dei quotidiani controlli, i Carabinieri del Comado Provinciale di Roma, nei luoghi di maggiore afflusso turistico, presso le fermate metropolitane e bus, e a bordo dei mezzi pubblici, i Carabinieri hanno arrestato 16 persone gravemente indiziate di furto aggravato.

I controlli dei Carabinieri

Nello specifico, in distinti interventi, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 7 persone, con precedenti, sorpresi a portar via telefoni, portafogli e borse all’interno della metropolitana, nelle fermate Barberini, Termini, a diversi turisti che non si erano accorti di nulla. Mentre i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato una cittadina peruviana, di 30 anni, con precedenti, sorpresa subito dopo aver portato via doversi capi di abbigliamento dall’interno di un negozio presente nella Galleria Forum Termini. Immediatamente bloccata, la refurtiva è stata restituita al titolare del negozio.

All’altezza della fermata Torre Argentina, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato a bordo dell’autobus di linea 64, una donna italiana di 63 anni, poiché sorpresa mentre tentata di asportare il portafogli di un passeggero.

Poco dopo, gli stessi militari hanno arrestato una ragazza di 20 anni, di origini bosniache, poiché sorpresa alla fermata metropolitana Spagna, dopo essersi impossessata del portafogli di una turista tedesca.

I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro in diversi interventi, hanno arrestato 5 persone; in via Angelica due cittadine romene, di 28 anni, entrambe incinte, sono state arrestate, poiché sorprese mentre tentavano di portare via il portafogli di un turista. Invece, in largo di Boccea, all’interno di un negozio di abbigliamento, i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato tre cittadini sud americani, di età compresa tra i 21 e 60 anni, bloccati mentre tentavano di superare le casse senza pagare di alcuni capi di abbigliamento e del telefono di un cliente del negozio. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime.

Infine, sempre all’interno della metropolitana, i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato una donna romana di 52 anni, bloccata subito dopo aver portato via il telefono ad una turista straniera.

Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.