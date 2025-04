“In Italia mancano oltre 8mila ostetriche”: la denuncia del Nursing Up

In Italia mancano oltre 8mila ostetriche: una carenza problematica, che mina la già precaria situazione della cura materno-infantile, in un Paese che presenta un tasso di natalità molto basso.

La denuncia sulla drammatica assenza viene dal sindacato Nursing Up, di cui riportiamo dati e informazioni inviati tramite comunicato stampa.

Sono sempre più stanche, sempre più sole. E sempre meno. Le ostetriche italiane stanno affrontando una crisi strutturale silenziosa ma devastante, che mina le fondamenta stesse della cura materno-infantile.

Il sindacato Nursing Up lancia l’allarme: mancano all’appello almeno 8.500 ostetriche nel nostro Paese. Una carenza drammatica, che rischia di aumentare fino al 30% entro il 2030, trascinando con sé la qualità, la sicurezza e l’umanità dell’assistenza alla nascita.

“Parliamo di professioniste essenziali, oggi costrette a lavorare con turni infiniti, spesso ben oltre le 12 ore, in reparti dove ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte”, denuncia Nursing Up.

“Non sono solo numeri: sono volti, mani, cuori. In maggioranza donne che accompagnano altre donne nel momento più delicato dell’esistenza e che lo fanno, sempre più spesso, senza adeguato supporto, senza riconoscimenti, senza voce.”

L’Italia si ferma a 29 ostetriche ogni 100mila abitanti, ben al di sotto della media europea di 43. Una voragine che si allarga ogni giorno, lasciando le corsie scoperte, sovraccaricando chi resta, spingendo fuori chi non ce la fa più. È una questione di dignità professionale, ma anche di sicurezza pubblica”, afferma il sindacato.

“L’ostetrica è pilastro clinico e umano nella relazione madre-bambino, eppure ancora esclusa dalla legge che riconosce l’ indennità di specificità all’altro pilastro dell’assistenza, la professione infermieristica , come anche da percorsi chiari di valorizzazione economica e normativa.

È tempo di rimediare a questa grave mancanza. Serve una legge che estenda alle ostetriche l’indennità di specificità infermieristica già riconosciuta agli infermieri. E che sia una legge, una misura concreta, equa, necessaria, per riportare giustizia e coerenza nel sistema”.

“Quanto vale, per lo Stato, la tutela della nascita? Quando arriverà un vero riconoscimento per una figura tanto cruciale? O dobbiamo aspettare che il sistema collassi del tutto?”

Le segnalazioni si moltiplicano: al DAI Materno Infantile della Federico II di Napoli, al Pronto Soccorso Ostetrico di Treviso, all’Ospedale Pertini di Roma, fino a Liguria, Lombardia, Piemonte.

Una mappa del disagio che abbraccia l’intero Paese, a testimoniare che non si tratta di un’anomalia locale, ma di una frattura nazionale, profonda e trascurata.

“Servono subito nuove assunzioni, revisione dei modelli organizzativi, allineamento agli standard europei. Ma soprattutto serve rispetto. Per la professione. Per chi la esercita. Per chi ne ha bisogno.

Il tempo è scaduto. Le ostetriche non possono più aspettare. E neppure le donne, le madri, le famiglie italiane”, conclude il Nursing Up.

Foto di repertorio