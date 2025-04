Roma, incendio all’European Hospital: evacuato il reparto di Cardiochirurgia

Roma – Alle ore 22.00 di ieri, 9 aprile 2035, la sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma ha inviato in Via Portuense le Squadre della sede della Pisana 4/A e dell’Eur 11/A, con al seguito il Carro CRRC il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale per un incendio di un motore del frigorifero del locale Bar posto al piano terra, all’interno dell’ Ospedale European Hospital.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

All’arrivo dei soccorritori, il fumo si era già propagato fino al primo piano. Per questo motivo, insieme ai medici e agli infermieri, per precauzione è stato evacuato tutto il piano del Reparto Cardiochirurgia, dove erano ricoverati diversi pazienti, che sono stati trasportati ai piani superiori per la loro incolumità.

Al termine dell’intervento sono stati effettuati ulteriori controlli per la messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Foto di repertorio