Prosegue l’attività di contrasto all’occupazione abusiva degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Ieri mattina, gli agenti del GSSU – Gruppo Sicurezza Sociale Urbana – sono intervenuti in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, per il recupero di due appartamenti, di Roma Capitale, occupati senza titolo.

Roma, occupazioni abusive: denunciate 4 persone a Tor Bella Monaca: l’intervento degli agenti della Polizia Locale

Durante l’intervento, quattro persone sono state denunciate per occupazione abusiva.

L’attività rientra nei consueti controlli volti al ripristino della legalità e alla tutela del patrimonio pubblico, in una zona dove la Polizia Locale è impegnata quotidianamente con un presidio costante del territorio.

Nel corso dell’operazione, alcuni ignoti hanno danneggiato quattro veicoli di servizio, probabilmente nel tentativo di ostacolare l’intervento degli agenti.

Non si sono registrati feriti tra gli operatori.

L’azione della Polizia Locale si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e controllo finalizzato a contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive. Al termine delle operazioni i due appartamenti sono stati riconsegnati a personale del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale e allarmati al fine di scongiurare nuove occupazioni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.