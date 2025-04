Roma – La Squadra Mobile ed il IV Distretto di P.S. “San Basilio” stanno eseguendo sei custodie cautelari in carcere e venticinque perquisizioni nei confronti di trentuno persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi di detenzione e spaccio.

Roma. Ennesimo colpo alla criminalità nelle periferie: perquisizioni e arresti a San Basilio, i dettagli

Le indagini hanno consentito di acclarare l’esistenza di un nutrito sodalizio a capo del quale sarebbe gravemente indiziato di esserci un 66enne, attivo nella vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana nel quartiere di San Basilio, in particolar modo nell’area ricompresa tra via Corinaldo e via Montegiorgio.

I restanti destinatari della custodia cautelare in carcere avrebbero svolto la funzione di promotori ed organizzatori dell’associazione, al soldo della quale sono stati impiegati numerosi soggetti in qualità vedette e spacciatori. Quale base operativa dell’associazione, infine, è stato individuato un circolo bocciofilo, gestito proprio dal 66enne.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 11:10

Nel corso delle attività ed a riscontro delle ipotesi delittuose, sono state arrestate trentatré persone e sono stati complessivamente sequestrati 3,5 kg di cocaina, 500 g di marijuana e 100 g di hashish, dati questi che hanno fornito un’ampia descrizione di come si svolgesse quello che, a tutti gli effetti, può definirsi un mercato della droga attivo h24.

Un quadro indiziario rilevante quello delineato dalla complessa attività di indagine svolta, che ha portato all’esecuzione di sei custodie in carcere e venticinque perquisizioni, eseguite nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Perugia.

Si ricorda che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di innocenza per tutti gli indagati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.