Colleferro – In vista delle celebrazioni per il 90° anniversario della Fondazione, l’Amministrazione Comunale lancia un appello alla cittadinanza per una ricerca pubblica di memoria storica.

Colleferro, si cercano militari e civili deportati nei lager: l’avviso in occasione del 90° anniversario della Fondazione

Si cercano nomi, volti, storie di militari e civili di Colleferro che furono deportati e internati nei lager nazisti, perseguitati per motivi politici o razziali.

L’intento è onorare la loro memoria con una cerimonia ufficiale e raccogliere testimonianze per non dimenticare.

Anche un piccolo frammento può diventare parte di una storia più grande da tramandare.

Le segnalazioni possono essere inoltrate entro il 24 aprile 2025: maggiori dettagli nella locandina in evidenza.