Domenica 13 aprile dalle 16,30, nella terrazza della Biblioteca Comunale “Mario Capozi” in via San Michele, a Montelanico, si terrà la presentazione del libro “Avevo un fuoco dentro: storia di un dolore che non si può dire” con la presenza dell’autrice Tea Ranno.

Montelanico, la scrittrice Tea Ranno racconta l’endometriosi per non arrendersi al dolore: i dettagli sull’incontro

Un’occasione per affrontare il tema dell’endometriosi, un patologia cronica che coinvolge circa il 10-15 per cento delle donne in età fertile, attraverso la testimonianza diretta dell’autrice.

Si tratta anche una opportunità per ascoltare la storia di un dolore, ma soprattutto di speranza, riscatto e rinascita, e per riflettere sull’importanza di dare voce a tutte le donne che combattono contro l’endometriosi.

Una storia emozionante e profonda di forza e resilienza, quella raccontata da Tea Ranno, nella quale passato e presente si intrecciano attorno a due costanti fuochi: l’endometriosi e la scrittura.

Dunque un appuntamento da non mancare per conoscere, per conoscersi, e non arrendersi al dolore.