Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli per dare esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia – che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone, di cui 7 italiani e 2 di nazionalità albanese, gravemente indiziate di essere i promotori e membri di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché detenzione e porto abusivo di armi comuni.

Operazione antidroga tra Tivoli e Guidonia: nei guai nove persone, ecco i dettagli sulle indagini

Le indagini dei Carabinieri, avviate nel 2021, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di un’articolata organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti nei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio. Si è potuto accertare, inoltre, che i promotori dell’associazione avevano messo a punto una importante struttura logistica di smercio dello stupefacente, assegnando compiti specifici ai singoli partecipi che avevano anche la disponibilità di armi, tanto da accaparrarsi anche l’egemonia di una piazza di spaccio in località Favale di Tivoli.

I destinatari del provvedimento sono un 60enne italiano, operaio promotore dell’organizzazione; in 2 organizzatori, ossia un 41enne di origine albanese, nullafacente e un 47enne italiano, operaio; e in altri 5 soggetti partecipi all’organizzazione criminale, di cui una donna 79enne, italiana, residente sulla piazza di spaccio, gravemente indiziata di essersi prestata ad occultare parte dello stupefacente e somme di denaro, provento dello spaccio, presso la propria abitazione.

Gli indagati, su disposizione degli organizzatori, sono gravemente indiziati di gestire lo spaccio suddividendosi le zone e i turni durante le giornate. Infatti, dopo un preliminare contatto con uno dei promotori, gli acquirenti si dirigevano spesso a piedi o mediante l’utilizzo della propria autovettura, sulla piazza di spaccio dove li attendeva il pusher debitamente incaricato e pronto per cedere la dose di sostanza pattuita.

Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi indiziari circa il fatto che il promotore 60enne aveva instaurato un vero e proprio rapporto di dominio indiscusso sugli affiliati, tanto è vero che in una circostanza è emerso che il predetto ha costretto un pusher, all’epoca dei fatti, 23enne a continuare a lavorare per lui per saldare i debiti connessi alla vendita dello stupefacente.

In aggiunta, i capi di tale associazione avevano stretto contatti con soggetti dediti al malaffare di località esterne all’hinterland romano e si è avuto modo di registrare anche un viaggio del 60enne e del 41enne verso la Spagna, viaggio in cui quest’ultimo è stato arrestato quasi al confine perché trovato in possesso di documenti falsi. Elemento di dettaglio investigativo è il fatto che i summit, finalizzati alla gestione dell’attività illecita, avvenivano all’interno di un pollaio, luogo ritenuto sicuro per eludere eventuali intercettazioni.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.