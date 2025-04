Controlli a Tor Bella Monaca: sei arresti e quattro denunce

Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, con il supporto di quelli del Gruppo di Frascati, hanno condotto un’importante attività di controllo del territorio, a Tor Bella Monaca, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree urbane di periferia, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli

Le attività, mirate al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado hanno portato all’arresto in flagranza di 6 persone e alla denuncia a piede libero di altre 4.

In particolare, 3 persone sono state arrestate poiché gravemente indiziate di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rinvenendo e sequestrando complessivamente, 83 gr di cocaina, 3 gr di hashish e 1348 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita.

Un cittadino del Marocco è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri, poiché destinatario di un’ordinanza di carcerazione. Poco più tardi, un connazionale di 32anni, è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di evasione, dopo essere stato trovato senza giustificato motivo all’esterno della propria abitazione dove era ristretto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

A seguito di ulteriori controlli, un cittadino romano di 54 anni è stato controllato in un locale attiguo alla sua abitazione ed è stato trovato in possesso di alcune parti di auto smontate, risultate rubate. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica in quanto gravemente indiziato del reato di ricettazione.

In un controllo all’interno di un vano ascensore condominiale di via San Biagio Platani, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2 pistole scacciacani, 160 grammi di cocaina, oltre a materiali per il confezionamento e pesatura dello stupefacente. Dai controlli alla circolazione stradale, un 26enne di Roma, è stato denunciato poiché sorpreso a bordo di un’autovettura, privo di patente di guida con la recidiva nel biennio.

Nel corso dei controlli alle attività commerciali in zona, i Carabinieri hanno sanzionato i gestori di 4 attività sale giochi, per complessivi 20.332 euro, contestando a vario titolo, le seguenti violazioni: utilizzo dispositivi gioco non rispondenti alle caratteristiche previste, accensione dispositivi oltre l’orario consentito. Per due gestori è scattata anche la denuncia a piede libero per omessa esposizione tabella giochi proibiti in sala slot.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 246 persone e controllato 148 veicoli, di questi 4 sono stati sanzionati per delle violazioni al codice della strada, per circa 700 euro. Infine, un giovane è stato segnalato al Prefetto, quale assuntore di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Si precisa che considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad un eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.