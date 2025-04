Cassino – Indagini in corso sulla morte dello studente 24enne Charles Yeboah Baffour, deceduto in ospedale dopo essere caduto dal monopattino nella serata di venerdì scorso.

Cassino, cade dal monopattino: 24enne muore in ospedale, indagini in corso. Una prima ricostruzione dei fatti

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, il giovane studente, originario del Ghana, stava tornando a casa quando sarebbe caduto dal monopattino.

Immediatamente portato in ospedale, il 24enne è deceduto proprio al Santa Scolastica di Cassino. Indagini in corso per accertare le responsabilità della tragica scomparsa: stando a quanto riportato da La Repubblica, il giovane non sarebbe stato sottoposto ad una TAC addominale e sarebbe morto per un’emorragia interna.

Su quanto accaduto indaga la Procura di Cassino: potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda

Il ricordo dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

“Ecco la foto del dott. Charles Yeboah Baffour (in evidenza, ndr), postata sui social il giorno della sua laurea.

Con dolore immenso, dobbiamo annunciare la sua tragica scomparsa avvenuta in seguito ad una caduta dal monopattino le cui dinamiche sono al vaglio degli inquirenti.

Lo conoscevamo tutti il nostro Charles qui a Unicas. Aveva 24 anni. Si è laureato in ‘Economics and business’ il 25 gennaio 2023. Il giorno successivo, il 26 gennaio 2023, si è iscritto al corso di laurea magistrale in ‘Economics and entrepreneurship’. A giugno avrebbe terminato il suo percorso, con ottimo profitto.

Clarles era uno dei nostri studenti internazionali, veniva dal Ghana, è arrivato qui a Cassino giovanissimo. Perfettamente integrato nella comunità universitaria e cittadina, viveva nelle residenze DiSCoLazio del Campus Folcara insieme a tanti altri nostri studenti che abbracciamo con affetto in questo duro momento.

Il Rettore Marco Dell’Isola, a nome di tutta la comunità accademica, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi amici.

Unicas non ti dimenticherà”, è quanto scritto sulla pagina Facebook dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Foto dalla pagina Facebook dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale