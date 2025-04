A1, ubriaco alla guida di un carro di soccorso stradale: denunciato

Nella mattinata di ieri gli operatori della polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone – hanno fermato un carro soccorso che viaggiava in A1 per controllo in quanto presumibilmente con un carico oltre la portata consentita.

I controlli

Durante le fasi degli accertamenti l’autista mostrava segni di alterazione alcolica e pertanto è stato sottoposto ad alcoltest, risultando con un tasso alcolemico ben oltre 2 volte il limite consentito.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà con conseguente ritiro e sospensione della patente di guida, mentre il carro soccorso è stato sequestrato ed affidato a persona idonea.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.