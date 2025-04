La Polizia Locale di Frosinone, coordinata dal comandante Dino Padovani, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio per l’accertamento degli illeciti ambientali e sulla scorta di talune segnalazioni, ha rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti, anche speciali, in Via Mola D’Atri. Il deposito di grosse quantità ha interessato una vasta zona.

Operazione contro i reati ambientali a Frosinone

Sul terreno risultavano abbandonati, per lo più, rifiuti di materiale da costruzione e demolizione, nonché rifiuti edili. Alcune tracce hanno permesso la riconducibilità dei rifiuti abbandonati a una persona che è stata quindi rintracciata. Da successivi accertamenti, è emerso che lo stesso soggetto, a conferma dei sospetti maturati, aveva, da poco, realizzato interventi edili di ristrutturazione di un immobile nel capoluogo. Il presunto responsabile è stato quindi deferito alla Autorità Giudiziaria.

Il proprietario del terreno, nel frattempo, ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul proprio terreno e addebiterà le spese al materiale responsabile del reato. Al fine di evitare futuri abbandoni di rifiuti, il proprietario ha provveduto a recintare il terreno.

“La protezione dell’ambiente in cui tutti noi viviamo è fondamentale perché si riflette direttamente sulla salute pubblica, sul decoro e sulla sicurezza del territorio – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Chi commette reati ambientali danneggia gli sforzi congiunti di cittadini e Amministrazione per mantenere Frosinone pulita, mettendo a repentaglio il benessere della comunità. A nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, desidero esprimere un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per le operazioni portate a termine in difesa del nostro territorio”.

“La tutela ambientale è una priorità dell’amministrazione – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – L’abbandono incontrollato dei rifiuti non solo inquina e deturpa il paesaggio urbano, ma compromette anche la qualità della vita dei cittadini. Il Comune di Frosinone proseguirà con determinazione nell’attuare tutte le misure necessarie per contrastare questi comportamenti illegali e per proteggere l’ambiente in cui viviamo”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.